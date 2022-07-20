Фото: Телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка Еткульского муниципального района.

О недоступности основных социальных объектов инфраструктуры пожаловался местный житель, сообщает телеграм-канал южноуральского омбудсмена. Сегодня, 20-го июля, по жалобе мужчины сотрудники аппарата уполномоченного провели выездное совещание – совместно с представителями администрации и прокуратуры Еткульского района.

Поделиться

В ходе совещания члены комиссии осмотрели объекты, указанные заявителем в обращении: администрацию поселения, МФЦ «Мои документы» в здании администрации, пешеходный переход на улице Школьной, теплоснабжающую организацию, Дом культуры и банковское отделение.

«В результате мониторинга информация, указанная в обращении, подтвердилась: ни один из данных объектов не является доступным для людей с инвалидностью», - написала в своем телеграм-канале Юлия Сударенко.

При этом отмечается, что часть нарушений администрация поселения уже устраняет, по остальным объектам рекомендации будут направлены в прокуратуру – с целью побуждения ответственных лиц к дальнейшему устранению нарушений.

Напомним, ранее Юлия Сударенко обозначила аналогичную проблему на улице Цвиллинга в Челябинске.