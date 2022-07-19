Улица Цвиллинга остается недоступной для челябинцев в инвалидных колясках

Улица Цвиллинга в Челябинске остается недоступной для челябинцев в инвалидных колясках, в чем лично убедился сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Евгений Коробейников.

О недоступной для людей с ограниченными возможностями здоровья среде сегодня, 19-го июля, в своем телеграм-канале написала южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко.

«На улице Цвиллинга, где расположен наш офис, с начала весны мы наблюдали за тем, как ведутся дорожные работы, а также работы по благоустройству остановочных комплексов для общественного транспорта. Это одна из первых улиц, где разработан комплексный подход, когда один подрядчик выполняет сразу все работы с учетом, что очень важно, всех нюансов доступной среды для людей с инвалидностью. Сегодня наш сотрудник, передвигающийся на инвалидном кресле, поставил перед собой задачу самостоятельно добраться от нашего офиса до Законодательного Собрания Челябинской области, расположенного по улице Кирова», - отметила Юлия Сударенко, спросив своих подписчиков, удалось ли, по их мнению, Евгению Коробейникову это сделать.

Поделиться

Вот что сообщил сам Евгений, чьи выводы цитирует телеграм-канал уполномоченного по правам человека в Челябинской области: «Еще в апреле у нас состоялось совещание, на котором с представителями муниципалитета и ответственных органов мы обсудили доступность маршрутов движения для инвалидов. Конкретно на улице Цвиллинга я наглядно показал, где есть проблемы, пройдя вместе с комиссией отдельный участок. Сегодня проблемы остались прежними. Пройдя поликлинику, мы упираемся в высокие бордюры, которые преодолеть без посторонней помощи достаточно сложно, далее нас ждет разбитый асфальт и пешеходный переход к площади Революции, где тоже высокие бордюры. Движемся к подземному переходу – здесь установлены подъемники. Нажимаю кнопку вызова несколько раз, пробую другие кнопки – ничего не происходит. Из перехода кричит мужчина: «Там замок». Выше есть пешеходный переход, но к нему не добраться, нужно преодолеть высокие ступени. Все – я в тупике! Возвращаемся обратно, цель не достигнута».

Евгений Коробейников сообщил, что обратно попытался передвигаться по другой стороне Цвиллинга, но там его тоже ждал тупик – бордюры, дальше строительный кран, который люди обходят по проезжей части.

«Решаю проехать на низкопольном трамвае с новой остановки, трамвай останавливается, но двери не открывает – видимо, остановка еще не работает. Дальше двигаюсь к парку имени Пушкина – снова упираюсь в бордюр. Это наглядный пример того, с какими трудностями сталкивается человек с инвалидностью даже в самом центре города. Такие мониторинги мы будем проводить и дальше, пока не удастся изменить ситуацию, а, главное, отношение к проблеме», - заявил сотрудник аппарата южноуральского омбудсмена.

По словам Юлии Сударенко, в ближайшие дни комплексный мониторинг доступной среды будет проведен в Магнитогорске, в котором примут участие сотрудники аппарата, эксперты и представители общества инвалидов.