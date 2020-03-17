ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант

Учебный процесс в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) пока идет без изменений.

Напомним, в целях нераспространения коронавирусной инфекции министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам рассмотреть возможность перехода на дистанционный формат обучение с использованием всех элементов онлайн-образования.

«Этот приказ носит рекомендательный характер. Россия - большая страна, в регионах разные эпидемиологические ситуации. Где-то есть необходимость перейти на дистанционное обучение прямо сейчас, где-то такой необходимости нет», - пояснил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор, доктор технических наук Андрей Радионов.

В Челябинской области пока не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом. «Сегодня менять обычный формат занятий и переходить в онлайн-режим нет оснований, - отмечает Андрей Радионов и подчеркивает. - ЮУрГУ готов к переходу на этот формат, если возникнет такая необходимость».

Проректор ЮУрГУ рассказал, работа по применению дистанционных образовательных технологий ведется в университете уже несколько лет. «Для дистанционного ведения дисциплин используем систему электронного обучения Moodle. Когда, например, в начале этого семестра китайские студенты к нам не смогли приехать после каникул (порядка 120 человек), мы ввели для них этот формат дистанционного обучения. У нас есть опыт реализации как русскоязычных, так и англоязычных программ», - поделился накопленным вузом опытом Андрей Радионов.

В настоящий момент ЮУрГУ рассматривает вопрос стопроцентной готовности перевода университета в дистанционный режим реализации образовательных программ. «Если на уровне штаба Челябинской области по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции будет принято решение о необходимости перехода на дистанционное обучение, мы сразу сможем осуществить этот переход», - заверил проректор ЮУрГУ.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, к 23 марта все будут переведены, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ) для предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводит режим свободного посещения учебного заведения для студентов.

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) прорабатывает технологические процедуры взаимодействия между учебными подразделениями и техническими службами вуза для возможного перехода на дистанционное обучение студентов.