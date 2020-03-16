ЮУрГАУ вводит режим свободного посещения

Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ, Челябинск) для предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводит режим свободного посещения учебного заведения для студентов.

Напомним, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в целях нераспространения коронавируса.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Челябинской области, приказом Минобрнауки России от 14.03.2020 №397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», рекомендациями Минсельхоза РФ Южно-Уральский государственный аграрный университет вводит режим свободного посещения университета», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник ректора ЮУрГАУ Дмитрий Филиппов.

Студенты всех форм обучения будет осваивать образовательную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, уточнил Дмитрий Филиппов.

Напомним, Челябинский государственный университет (ЧелГУ) намерен уже с этой недели начать переводить факультеты на дистанционное обучение, к 23 марта все будут переведены, сообщила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова.