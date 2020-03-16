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ЧелГУ оперативно готовится к короновирусу

Общество
Сегодня, 11:13
Автор: 
Любовь Юрина

Руководство Челябинского государственного университета (ЧелГУ) прорабатывает организацию образовательного процесса студентов-очников на период пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в целях нераспространения коронавируса. Приказ, подписанный министром Валерием Фальковым размещен на официальном сайте министерства.

Согласно документу, вузам рекомендовано предусмотреть возможность установления индивидуальных каникул для студентов, перевод их на обучение по индивидуальному учебному плану. Контакты студентов и преподавателей организовать исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Использовать дистанционные образовательные технологии.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусёнкова, у Челябинского госуниверситета достаточно технических возможностей, чтобы вести обучение дистанционно, однако столь массовый переход на дистант – прецедент для всего региона, поэтому необходимо учесть целый ряд нюансов. Задача: оперативно подготовить преподавателей и площадки ЧелГУ для такой работы.

Кроме того, накануне правительство области рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана, в связи с введением в Республике режима чрезвычайного положения с 16 марта по 15 апреля.

Анастасия Гусёнкова уточнила, иностранные студенты, обучающиеся в ЧелГУ во время учебных семестров проживают в Челябинске. «Для них ничего не изменится и в случае перехода на дистанционное обучение они так же остаются в городе и учатся по месту проживания. В том числе и граждане Казахстана: в ЧелГУ насчитывается 350 преподавателей и студентов из этой республики. Такая маленькая численность обусловлена тем, что на территории Казахстана, в городе Костанай у нас расположен целый филиал, где учится четыре тысячи человек», - пояснила начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ.

Анастасия Гусенкова уточнила, руководство факультетов рассматривает индивидуально каждый случай передвижения студентов.

Автор: 
Любовь Юрина
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