26.10.2021
Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей
26.10.2021
О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
26.10.2021
ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе
26.10.2021
Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
26.10.2021
«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе
26.10.2021
Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ
ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе
26.10.2021
Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться
26.10.2021
День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает
21.10.2021
В ЮУрГУ всех непривитых против ковида сотрудников отстранят от работы с 12 ноября
18.10.2021
Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021