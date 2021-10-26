ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе

Южно-Уральский государственный университет стал организатором необычного образовательного проекта, благодаря которому дети из стран ближнего и дальнего зарубежья, обучающиеся в российских школах, сами расскажут, как лучше преподавать им русский язык.

Конкурс «Берёзка» проходит в рамках выигранного вузом гранта министерства просвещения Российской Федерации. Полученные средства пойдут на реализацию проекта «Совершенствование кадрового потенциала работников образовательных организаций, в том числе центров открытого образования, путем трансляции лучших практик обучения детей-мигрантов на русском языке». Проект состоит из трех ключевых мероприятий, основным среди которых и является конкурс «Берёзка».

«Идея конкурса очень интересная: через выполненные задания и работы участников конкурса, относящихся к категории детей-мигрантов, мы будем выявлять лучшие практики обучения русскому языку, – рассказывает заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина. – Результатом двух этапов конкурса станут образовательные проекты, в которых ребята, опираясь, в том числе на практики, функционирующие в их образовательных учреждениях, смогут показать, как лучше и правильнее обучать их русскому языку».

По мнению организаторов, конкурс актуален, так как в последние годы в российских школах увеличивается количество детей-мигрантов. Вместе с тем из-за отсутствия централизованной системы обучения такой категории школьников, недостаточного распространения эффективных методик есть трудности, связанные с адаптацией таких детей к российской системе образования. Конкурс образовательных практик как раз призван решить эти проблемы.

Конкурс стартует с 30-го октября. Первый его этап состоится в дистанционном формате. Предполагается, что участниками станут около 300 человек. Им надо будет ответить на вопросы, выполнить творческие задания на знание русского языка, а также истории и культуры России. Финалистам предстоит защищать образовательные проекты, которые они подготовят самостоятельно. Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2021 года.

В состав жюри войдут педагоги ЮУрГУ, а также директора и учителя образовательных организаций, в которых развит опыт работы с детьми-мигрантами. Участвовать в конкурсе могут ученики третьих-восьмых классов, обучающиеся в образовательных организациях Челябинской области и не имеющие российского гражданства. По итогам двух этапов конкурса будут выбраны три победителя, которые получат ценные призы.

Все подробности о конкурсе, новости мероприятий будут размещены на специальном сайте проекта.