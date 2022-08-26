Южноуральцам объяснили, кто должен закупать учебники и рабочие тетради для школьников

Жители Челябинской области пожаловались губернатору, что детям выдают в школах старые учебники и родителей заставляют ежегодно покупать рабочие тетради. Министерство образования и науки региона, разъяснило, кто должен обеспечивать учебными пособиями школьников.

Как написала жительница села Травники (Чебаркульский район) Екатерина в группе « А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте , на одной из пресс-конференций министр образования и науки области пояснял, что рабочие тетради для учеников должны закупать школы (на это им выделяются соответствующие средства). А родители приобретают учебные пособия добровольно. При этом в их поселении все рабочие тетради закупаются только за счет родителей.

Аналогичная ситуация и во многих других муниципалитетах. Родители пишут, что им проще самим все приобрести, чем спорить со школой и что-то доказывать.

«Мы тоже всегда сами покупали и покупаем. Нам сказали в школе, что заставить вас купить тетради мы не можем, мы можем порекомендовать только», - написала Дарья.

«Я уже купила рабочие тетради на новый учебный год по требованию образовательного учреждения», - рассказала Юлия. «Нам еще весной дали список рабочих тетрадей, покупала на двоих учеников», - рассказывает Дарья Алексеевна. «Лоб расшибешь просить, проще купить и не мотать себе нервы. Мы покупали сами 2 детям», - отмечает Мария.

Родительницы жалуются, что в школах нет средств и на новые учебники. «У них на новые учебники денег нет. Сейчас в школе учебники не обновляют, детям выдают старьё, боишься открыть, то и смотри рассыпятся и будешь потом по страничке собирать. А вы хотите, чтобы рабочие тетради ещё выдавали бесплатно», - делится Анастасия.

В пресс-службе министерства образования и науки области объяснили, что образовательные организации с учетом установленных требований самостоятельно определяют список учебников и учебных пособий и допускают их к использованию. Материалы предоставляются ученикам бесплатно, подчеркивают в ведомстве.

Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями также относится к компетенции школ (пункт 2 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

В министерстве объяснили, в каких случаях школа получает бюджетные средства на закупку рабочих тетрадей. «Если школа включает конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается педагогическим советом и соответствующим приказом директора, то возникают правовые основания для их закупки за бюджетные средства», - пояснили в минобрнауки.

За счет средств федерального бюджета школа вправе закупать учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, а также средства обучения и воспитания. Рабочая тетрадь как учебное издание входит в данный список (ГОСТ 7.60-2003), так же, как и хрестоматии, практикумы, учебные наглядные пособия и прочее.

«Иными словами, если тетрадь обязательно используется в учебном процессе по данному предмету, это должно быть утверждено приказом директора и тогда школа должна закупать тетради самостоятельно, - уточнили в министерстве. – Если соответствующего приказа директора нет или конкретная тетрадь не включена в список, такая рабочая тетрадь не является обязательной».

При этом выполнение упражнений в такой тетради не должны ставить оценки. А за ее отсутствие не имеют права ставить двойки. «Выполнение заданий в такой тетради является лишь рекомендацией, а значит, родители могут (но не обязаны) купить ребенку такую рабочую тетрадь», - подчеркнули в ведомстве.

Министерство рекомендует родителям запросить список учебников и учебных пособий, утвержденный педсоветом и директором школы на предстоящий учебный год. «Если тетради необязательны для освоения программы, то родителей никто не может обязывать их закупать», - отмечают в министерстве.

Если все же школа настоятельно просит закупить обязательные рабочие тетради, то в этом случае нужно потребовать от администрации образовательной организации ответ, на каком основании должны закупаться рабочие тетради, если они включены в обязательный перечень и должны быть приобретены за счет.

Официальный ответ школы определит дальнейшие действия родителя.