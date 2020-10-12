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Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

Общество
Сегодня, 10:42
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Автор: 
Любовь Юрина

На следующей неделе жителей Челябинской области ожидают магнитные бури, которые продлятся в течение пяти дней.

Такой прогноз дают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным специалистов, уже во вторник, 20 октября, геомагнитное полу будет возмущенным. С 21 по 24 октября ожидается магнитная буря класса G1, а 25-го – средняя магнитная буря уровня G2. После этого магнитосфера Земли еще в течение трех дней будет возмущенной. С 29 октября магнитное поле будет очень спокойным.

Специалисты классифицируют пять уровней магнитных бурь – от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).

Напомним, самая крупная в 2020 году магнитная буря была зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября.  Следующий пик активности специалисты ожидают в двадцатых числа октября.

Люди могут по-разному реагировать на геомагнитные возмущения, в зависимости от степени чувствительности организма. Самыми уязвимыми для магнитных бурь являются люди с патологиями сердечно-сосудистой системы. У них возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение. Некоторые ощущают приход магнитных бурь за 1-2 дня до их появления.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

Южноуральцам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы в такие дни необходимо особенно строго придерживаться графика приема препаратов, которые назначены специалистами. По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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