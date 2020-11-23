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Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

В понедельник, 23 ноября, в Челябинской области ожидаются геомагнитные возмущения и повышенное атмосферное давление.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, в воскресенье, 22 ноября, в вечерние часы в Челябинске отмечалась магнитная буря уровня G1 (слабая). В понедельник, 23 ноября, геомагнитное поле будет возбужденным.

По данным Gismeteo, слабая магнитная буря (силой пять балов) началась в пять утра и продлилась до восьми часов утра. Затем геомагнитное поле немного успокоится – до 14 часов вероятны геомагнитные возмущения силой четыре балла.

При таких условиях у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Кроме того, антициклон сохранит в области высокий фон атмосферного давления, который превысит норму на 10 с лишним единиц. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.