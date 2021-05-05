05.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое и седьмое мая
05.05.2021
Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
05.05.2021
В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
05.05.2021
Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
05.05.2021
Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
05.05.2021
Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»
Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
18.03.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
08.03.2021
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
25.10.2020
Южноуральцев предупреждают об очень сильных осадках в понедельник
16.09.2020
Дожди продолжат заливать Челябинскую область
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021