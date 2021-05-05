Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условиях в ближайшие сутки – грозы и порывистый ветер на фоне повышенного атмосферного давления.

Как сообщили агентству Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, во второй половине дня пятого мая и ночью шестого мая с прохождением атмосферных фронтов в Челябинской области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

Отдельные порывы ветра ночью будут достигать 21 метра в секунду, при грозах прогнозируется шквалистое усиление до 27 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.