Южноуральцев приглашают на костюмированный карнавал на воде VIZ SUP FEST

Масштабный фестиваль для любителей sup-серфинга VIZ SUP FEST состоится 26 июня на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге. Изюминка мероприятия – костюмированный sup-карнавалом, который собирает участников из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и других городов Урала.

Спортсмены и все желающие смогут принять участие в соревнованиях в нескольких дисциплинах, таких как марафон на 5 км по Верх-Исетскому пруду, а также динамичная и зрелищная гонка Technical Race, гонка в категории Sprint на 200 метров. Регистрация участников соревнований и карнавала уже началась. Условия регистрации на страничке фестиваля, а также в аккаунте sup-команды Екатеринбурга @uralsurf в Instagram. Соревнования будут проходить в двух категориях: профессионалы и любители, а также среди мужчин и женщин.

Победители награждаются памятными призами и подарками, а все участники получат классные стартовые наборы, в котором есть все необходимое. Для категории любители организаторы предоставляют sup-борды бесплатно.

«Первые официальные соревнования по сап-бордингу для всех желающих в городе Екатеринбурге: спортсменов, любителей, гостей города. Мы очень ждали это событие с 2018 года. Это показатель того, как развивается сап-сообщество в городе», - рассказывает основатель URALSURF Михаил Пальцев.

Как отметил представитель оргкоманды фестиваля Александра Криворучко, на базе расположится кемп для зрителей, фудмаркет, спортивные мастер-классы. Вход будет бесплатным. Помимо основных соревнований, желающие смогут принять участие в мастер-классах по йоге, баланс-борду, серф-воркауту. Двери откроет и школа сап-бординга в этот день. Маркет, розыгрыш призов, музыка от диджеев города и еще много всего другого.

Финалом фестиваля станет костюмированный карнавал на воде, в котором могут принять участие любой желающий. Одновременно на supборды встанет более 500 участников, которые пройдут первый в России SUP HOROVOD по воде Верх-Исетского пруда вокруг о. Маленький. Зрители смогут выбрать лучших в нескольких номинациях «Мисс SUP», «Мистер SUP», «SUP Питомец».