Южноуральцы из малых городов и сел приглашают губернатора проехаться по их дорогам

Жители сельских населенных пунктов и малых городов предлагают губернатору Алексею Текслеру проехаться по их разбитым и неремонтируемым дорогам, чтобы лично их оценить качество (а не только слушать многочисленные жалобы) и наконец-то начать наводить порядок.

«Очень хочется, чтобы наши чиновники пригласили Алексея Леонидовича (Текслера – прим.) и с ним проехали по этой дороге хотя бы пару раз, обратив внимание на качество езды. Налоги мы исправно оплачиваем! А качество сельских дорог ужасное. Машина идет как по гололеду. А зимой сплошная грязь и колея», - написала Любовь Смирнова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте, пожаловавшись на ужасное состояние дороги п. Наследницкий - Коряжное Брединского района.

В миндортранса области жительнице пояснили, что в этом году, к их сожалению, ремонт данной автомобильной дороги не запланирован. «В целях устранения дефектов и обеспечения безопасного проезда автотранспорта в 2022 году будут производиться регламентные работы по содержанию», - пообещали в ведомстве.

Жители просят губернатора помочь с решением вопроса асфальтирования щебеночной дороги Верхнеуральск-Магнитогорск (на участке федеральной дороги). Как пишет Наталья Внукова от летящих из-под колес камней разбиваются стекла машин, автомобили переворачиваются.

«Пятого августа на повороте дороги от поселка Тайсара в село Кирса перевернулась машина. Девятого августа две машины перевернулись в течение одного часа. На этом участке дороги (19 км) оживленное движение машин, особенно летом. В учебное время школьные автобусы перевозят детей, многие жители сёл ездят на работу в Магнитогорск, Верхнеуральск. Помогите асфальтировать этот участок дороги», - обращается к главе региона жительница.

«Если вы хотите найти испытательный полигон для машины, то это дорога п. Кирса, п. Тайсара», - отмечает Татьяна Молокова.

Селяне отмечают, что в ужасном состоянии находится и участок дороги Халитова в сторону Карабаша. «За состоянием автодороги ведется постоянный контроль. При возникновении ямочности проводятся необходимые работы. Передали ваши замечания специалистам для проведения проверки в ближайшее время», - заверили в миндортранса.

Много жалоб поступает на участок щебеночной дороги между Селом Октябрьское и посёлком Крутоярский в Верхнеуральском районе. «Вся дорога продавлена, прямо посередине дороги ямы, выбоины, приходится объезжать либо по встречной полосе, либо уходить на обочину», - рассказывает Влад. По словам Айтуган, на этом участке уже, по ее сведениям, погибло пятеро человек. Миндортранс попросил администрацию района помочь жителям в решении проблемы.

Министерство также напомнило о принятом ранее решении о переводе всех щебеночных дорог в твердое покрытие. «К сожалению, мы не можем выполнить данные работы сразу на всех дорогах, мы постараемся включить вашу дорогу в перспективный план асфальтизации, до тех пор будут проводиться регламентные работы по содержанию», - добавили в ведомстве.

ФОТО: Наталья Внукова, Vlad Naumov, «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»