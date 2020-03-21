Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус

Жители Миасса, которые могли контактировать с молодым человеком с подтверждённым случаем коронавирусной инфекции COVID-19, могут пройти обследование для исключения вероятного заражения.

Для этого необходимо самоизолироваться, затем позвонить по телефону горячей линии минздрава (351)240-15-16 и сообщить о своем намерении. К ним домой придут медицинские работники из миасской горбольницы №2. «На дому врачи Вас осмотрят, соберут полный эпидемиологический анамнез и при необходимости возьмут анализ на коронавирус», - пояснили в минздраве.

Анализ будет проведен в лаборатории центра эпидемиологии и гигиены в Челябинске.

Обследование могут пройти только те жители, кто действительно контактировал с заболевшим. Сдать анализ на всякий случай не получится.

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких сегодня провёл оперативный штаб. Мэр заверяет жителей, что поводов для паники нет, ситуация находится под контролем. Один миассец с подтвержденным случаем коронавируса госпитализирован, 19 человек находятся на изоляции в домашних условиях. Глава призвал всех прибывающих из-за границы соблюдать меры изоляции.

В минздраве заверили, что все медицинские учреждения региона готовы к оказанию необходимой помощи. Челябинская область полностью обеспечена медикаментами и лабораторными реактивами.