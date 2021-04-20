Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов

Жители Челябинской области, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить компенсацию на их оздоровление и реабилитацию. Соответствующее поручено было дано губернатором Алексеем Текслером по итогам поездок в территории области.

«Отдых и оздоровление организуют различные ведомства, однако, учитывая спектр заболеваний, не всегда таких мероприятий бывает достаточно. Многие родители стремятся самостоятельно оплачивать курсы оздоровления и реабилитации. Принимая во внимание трудную жизненную ситуацию в семьях, где воспитываются особые дети, а также высокую стоимость услуг в коммерческих организациях, было принято решение компенсировать часть расходов за счет областного бюджета», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как уточнили в минсоце региона, на выплату компенсаций в 2021 году будет направлено из регионального бюджета 97 миллионов 763 тысяч рублей. Планируется, что в 2021 году областную субсидию получат родители трех тысяч 400 детей с ограничениями по здоровью. Размер компенсации равен стоимости услуг по реабилитации и оздоровлению, но не более 28 тысяч 754 рублей.

«Впервые минсоц начал предоставлять эту меру социальной поддержки в 2020 году, однако первоначальные планы пришлось скорректировать в связи с пандемией коронавирусной инфекции, - отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - Мы надеемся, что в 2021 году нам удастся оздоровить за счет областной субсидии гораздо больше ребят с ограничениями по здоровью. Даже предусмотрено получение компенсации за реабилитацию ребенка за границей, раньше такого не было».

Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Продолжительность курса оздоровления должна составлять не менее 21 календарного дня. Основная деятельность организации, оказывающей услуги, должна быть направлена на оздоровление и реабилитацию. Это может быть санаторий, частный медицинский центр и др. Компенсация не предоставляется, если в год обращения ребенок-инвалид получал путевку через Фонд социального страхования либо реабилитационные услуги в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, дети с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию в областных и муниципальных учреждениях системы социальной защиты.