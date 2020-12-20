Южноуральские чекисты отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День чекиста. Дата была установлена указом президента Бориса Ельцина в 1995 году.

Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1917 голу Совет народных комиссаров издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабатажем. Инициатором создания ВЧК был Ленин. Первым председателем ВЧК стал Дзерждинский.

В настоящее время к органам государственной безопасности или спецслужбам относят такие службы как ФСБ, СВР, ФСО, ранее входящие в состав КГБ.

Эта служба требует особых качеств, особого склада характера, твёрдой веры в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего, — так было действительно всегда в истории органов безопасности.

История спецслужб богата яркими подвигами и легендарными именами. В России с уважением относятся ко всем поколениям людей, которые берегли нашу страну от внешних и внутренних угроз, преклоняются перед героизмом и стойкостью наших ветеранов.