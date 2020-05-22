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Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн

Общество
Сегодня, 14:34

С начала действия периода самоизоляции специалисты компаний «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» (входят в Группу «Газпром межрегионгаз») обработали более десяти тысяч онлайн-обращений потребителей газа.

Наибольшее количество обращений в адрес южноуральских газораспределительных организаций касались вопросов предоставления технических условий, заключения договоров на подключение к газораспределительным сетям, оформления договоров на техническое обслуживание газового оборудования и оплаты услуг газораспределительных организаций.

Специалисты центров по обслуживанию клиентов в течение всего периода самоизоляции приняли около девяти тысяч звонков от потребителей. 609 абонентов воспользовались сервисом «Личный кабинет» на официальных сайтах компаний или мобильных приложениях. 151 консультацию получили потребители газа, обратившись с вопросом в рубрику «Вопрос-ответ» на корпоративных сайтах. Помимо этого, газовики обеспечивали прием документов и заявлений по электронной почте.

«Наши компании предоставляют клиентам самые разные инструменты дистанционного взаимодействия для возможности решения большинства вопросов, связанных с газом, не выходя из дома. Для тех, кто еще не знаком со всем перечнем услуг, которые можно получить в режиме онлайн, рекомендую посетить официальные сайты газовых компаний», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

 

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