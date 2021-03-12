Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов
Специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» в 2020 году выполнили технологическое присоединение к газораспределительным сетям и подключили к газоснабжению 6 679 объектов.
Среди них – как частные домовладения, так и промышленные предприятия, и объекты культурно-бытовой сферы.
Для 1504 заказчиков договоров на техприсоединение были снижены затраты на газификацию за счёт льготного тарифа, который применяется для объектов, попадающих в 200 метровую зону подключения.
Одним из крупных объектов газификации по технологическому присоединению в 2020 году стало строительство газопровода, который соединил газораспределительную сеть с новой котельной в селе Кумысное в Троицком районе Челябинской области. В кратчайшие сроки, всего за 8 месяцев, был спроектирован и построен газопровод протяженностью 10 километров.
Кроме того, в городе Челябинске у жителей улицы Таганайская появилась возможность подключиться к газоснабжению благодаря строительству распределительного газопровода в рамках исполнения инвестиционной программы АО «Челябинскгоргаз».
«В настоящее время наши компании готовятся к значительному увеличению в 2021 году количества договоров на техприсоединение домовладений из-за расширения перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на региональную субсидию для приобретения внутридомового газового оборудования при подключении газоснабжения. Соответствующий законопроект принят и вступит в силу уже со второго полугодия. Помимо ветеранов войны, льготная выплата в 60 тысяч рублей введена для пенсионеров, многодетных семей с низкими доходами и семей, имеющих детей-инвалидов», - рассказал генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.