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Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов

Специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» в 2020 году выполнили технологическое присоединение к газораспределительным сетям и подключили к газоснабжению 6 679 объектов.

Среди них – как частные домовладения, так и промышленные предприятия, и объекты культурно-бытовой сферы.

Для 1504 заказчиков договоров на техприсоединение были снижены затраты на газификацию за счёт льготного тарифа, который применяется для объектов, попадающих в 200 метровую зону подключения.

Одним из крупных объектов газификации по технологическому присоединению в 2020 году стало строительство газопровода, который соединил газораспределительную сеть с новой котельной в селе Кумысное в Троицком районе Челябинской области. В кратчайшие сроки, всего за 8 месяцев, был спроектирован и построен газопровод протяженностью 10 километров.

Кроме того, в городе Челябинске у жителей улицы Таганайская появилась возможность подключиться к газоснабжению благодаря строительству распределительного газопровода в рамках исполнения инвестиционной программы АО «Челябинскгоргаз».