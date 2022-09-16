16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
16.09.2022
На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки
15.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
10.06.2022
Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
03.06.2022
В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца
09.02.2022
Первая тройня 2022-го: жительница Челябинской области родила троих сыновей
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022