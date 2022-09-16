Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту

Южноуральские мужчины поделились с сотрудниками органов ЗАГС Челябинской области своим мнением о том, как надо грамотно выбирать будущую спутницу жизни.

Анкетирование представителей сильного пола госкомитет по делам ЗАГС региона приурочил к своему 105-летию. Число полученных от жителей Челябинской области советов по поводу того, чем нужно руководствоваться при выборе невесты в первую очередь, было определено аналогичное – 105.

Госкомитет опубликовал основные из них (как видно из результатов опроса, для южноуральских мужчин очень важны семейные ценности, уют и тепло домашнего очага - это, как показывает опрос, главнее всего):

- Искать по зову сердца: сердцу не прикажешь, само посоветует.

- Чтобы была душой и лицом красива, домашняя, воспитанная, умная.

- Невеста должна быть хозяйственной, и чтобы вкусно готовила.

- Ищите добрую, умную, отзывчивую девушку, которая поддержит вас в любой жизненной ситуации.

- Я знаю, что моя невеста добрая и отзывчивая. Но еще и смотрел на будущую тещу, она тоже очень добрая и хорошая.

- Невеста должна быть доброй, нежной, хозяйственной, заботливой матерью, без вредных привычек.

- Долгое знакомство. Пообщайтесь, если понравились друг другу – женитесь.

- Нужно пожить вместе какое-то время. Важна психологическая совместимость, и чтобы была хозяйственной.

- 30+.

- Нужно искать полную противоположность, чтобы не было скучно.

- Выбирая невесту, нужно знать ее характер, отношение к семье, стремление к созданию семейного очага.

- Выбирать нужно головой, долго, упорно, тщательно.

- Должна быть из полной семьи, думать о семье, а не о карьере.

- Главное – внутренний мир будущей невесты. Главное – быть достойным этой невесты. Если не будет взаимопонимания, то не будет и счастья. Забота и отношение с ее стороны.

- Мои родители посоветовали и сосватали. Так и живем.