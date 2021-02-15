В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды

Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же

Южноуральские почтальоны вооружились ледоходами

Почтальонов Челябинской области обеспечили противоскользящими шипованными подошвами. Почтовые работники надевают их перед выходом на доставочные участки во время гололеда.

Ледоходы легко надеваются на любую обувь с 35 по 45 размер. У каждой резиновой подошвы – по шесть металлических шипов. Ледоходы выполнены из морозостойкой резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов.

«Погода на Южном Урале переменчивая. Даже в феврале то плюс, то минус, и ледяные дожди. Надо еще учесть, что часть маршрутов южноуральских почтовиков пролегает в горной местности. В Златоусте, например, доставочные участки находятся прямо на горе. Почтальону, чтобы доставить письмо или пенсию адресату, приходится то подниматься вверх, то спускаться вниз. Работать на таких доставочных участках без средств защиты невозможно», - рассказала руководитель отдела охраны труда и экологии регионального управления Почты России Виктория Сливина.

Противоскользящими подошвами обеспечены все почтальоны Челябинской области. Письма и пенсии в регионе доставляют 2500 человек. Ежедневно южноуральские почтальоны проходят в среднем по 8-9 километров. На доставку работники выходят при любых погодных условиях, чтобы клиенты вовремя получили письма, газеты и выплаты.