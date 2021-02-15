Южноуральские почтальоны вооружились ледоходами

Почтальонов Челябинской области обеспечили противоскользящими шипованными подошвами. Почтовые работники надевают их перед выходом на доставочные участки во время гололеда.
Ледоходы легко надеваются на любую обувь с 35 по 45 размер. У каждой резиновой подошвы – по шесть металлических шипов. Ледоходы выполнены из морозостойкой резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов.
«Погода на Южном Урале переменчивая. Даже в феврале то плюс, то минус, и ледяные дожди. Надо еще учесть, что часть маршрутов южноуральских почтовиков пролегает в горной местности. В Златоусте, например, доставочные участки находятся прямо на горе. Почтальону, чтобы доставить письмо или пенсию адресату, приходится то подниматься вверх, то спускаться вниз. Работать на таких доставочных участках без средств защиты невозможно», - рассказала руководитель отдела охраны труда и экологии регионального управления Почты России Виктория Сливина.
Противоскользящими подошвами обеспечены все почтальоны Челябинской области. Письма и пенсии в регионе доставляют 2500 человек. Ежедневно южноуральские почтальоны проходят в среднем по 8-9 километров. На доставку работники выходят при любых погодных условиях, чтобы клиенты вовремя получили письма, газеты и выплаты.