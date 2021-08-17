Южноуральские полицейские в служебной командировке спасли жителя Дагестана

Полицейские Челябинской области, находящиеся в служебной командировке в Ставропольском крае в составе сводного отряда, спасли жизнь 35-летнему жителю республики Дагестан.

На федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный» в Ставропольском крае к сотрудникам полиции Южного обратился мужчина. Он сообщил, что в дороге почувствовал резкое ухудшение самочувствия, пожаловался на сильную головную боль и онемение конечностей, после чего потерял сознание.

«Мгновенно сориентировавшись, фельдшер отделения экстренной медицинской помощи госпиталя №1 МСЧ МВД России по Челябинской области лейтенант внутренней службы Вячеслав Константинов и участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Коркинскому району старший лейтенант полиции Геннадий Доманов провели комплекс мероприятий по оказанию доврачебной помощи, после чего состояние гражданина стабилизировалось. Полицейские вызвали на место «скорую помощь» и до приезда медиков контролировали общее состояние мужчины», - сообщили в региональном полицейском главке.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников полиции и медицинских работников удалось избежать более тяжких последствий для здоровья жителя Дагестана.