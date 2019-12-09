Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Общество
Сегодня, 10:32

В Кунашакском районе (Челябинская область) прошел первый народный фестиваль по подледной рыбалке. Желающие посоревноваться в ловле окуня на мормышку собрались на озере Урукуль, куда еще недавно вход для рыбаков-любителей был закрыт.

Участие в фестивале приняли около ста человек: рыбаки и их болельщики. Из шести команд две оказались семейными. Это команды Сиражитдиновых и Хасановых. В них за победу боролись все, начиная с деда и заканчивая правнуком. Не отставала от взрослых и команда, в состав которой вошли исключительно дети - школьники Урукульского сельского поселения.

«Особенность этот фестиваля заключается в том, что он состоялся на озере Урукуль, где еще совсем недавно были проблемы со свободной любительской рыбалкой. Пользователь водоема ограничивал к нему доступ. Но благодаря совместной работе с администрацией и прокуратурой этот вопрос удалось решить. Пользователь добровольно снял запрет на любительскую рыбалку, чему очень рады местные жители», - рассказал председатель Комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев.

На ловлю рыбы было отведено три часа. Победителей определило контрольное взвешивание улова. Лучших из лучших выбирали в номинациях: «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый большой улов». Без призов и подарков не остался никто.

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