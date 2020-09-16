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Южноуральские школьники создают трактор без водителя

Общество
Сегодня, 14:04
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В Челябинской области появится первый полностью автоматизированный мини-трактор, управлять которым можно будет с телефона.

Разработку умной машины доверят воспитанникам детского технопарка «Кванториум» в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Над модернизацией сельскохозяйственной техники будут работать школьники из челябинского технопарка и еманжелинские ребята, занимающиеся по программе мобильного кванториума.

В столице Южного Урала разработают дистанционное управление трактором, а в Еманжелинске подумают над внешним видом, сделав машину более эргономичной и удобной. Куратором проекта выступит еманжелинский завод ООО «Трактор» (торговая марка «Уралец»).

«Кванториум» с удовольствием взялся за реализацию проекта. Тем более что мы и раньше занимались разработкой систем дистанционного управления колесных устройств. В нашей копилке есть небольшой трактор, которым можно управлять с обычного мобильного телефона. А теперь трактор настоящий. Значит, потребуется новая команда, новые решения. Здесь не обойтись без заранее заданных программ и машинного зрения», - рассказал директор челябинского технопарка «Кванториум» Иван Шмидт.

Как сообщает редакция сайта robo74.ru, система дистанционного управления будет создана на базе мини-трактора «Уралец». Школьники планируют сделать полностью автономное устройство, способное обрабатывать сельскохозяйственные поля при помощи GPS или ГЛОНАСС. То есть «умный» трактор будет самостоятельно, без каких бы то ни было вмешательств человека, объезжать встречающиеся у него на пути препятствия и выполнять свою повседневную работу.

«Наши тракторы активно используют в сельском хозяйстве как в России, так и за рубежом. Эти небольшие, но исключительно маневренные и надёжные машины уже показали себя незаменимыми помощниками. Дистанционная система управления добавит им больше возможностей, расширит сферу их применения», - уверен директор ООО «Трактор» Владимир Андрющенко.

На данный момент создается проектная группа, куда войдут воспитанники практически со всех квантумов. Руководить ей будет Алексей Салатун, наставник детского технопарка по направлению «Аэроквантум». 

«Дети зачастую отличаются острым умом и сообразительностью. У них нет еще такого количества рамок, блоков и привычек, как у взрослых. Полет их фантазии ничего не сдерживает. Они красиво мыслят, красиво мечтают и хотят реализовать свои мечты в чем-то практическом, как, например, в проекте «умный» трактор. И наша задача, чтобы у них все получилось, чтобы после окончания учебы ребята остались в регионе поднимать экономику нашей области. Именно для этого мы работаем с нашими партнерами, педагогами и детьми», - пояснил руководитель регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

 

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