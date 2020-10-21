Южноуральские вузы пока не планируют переводить на дистант

Высшие учебные заведения Челябинской области пока не планируют массово переводить на дистанционное обучение.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге.

«Мы тоже отработали алгоритмы выявления заболевших (в вузах – прим. ред.), вывода на карантин и обучения групп, которые отправлены на дистанционное обучение», - пояснила Ирина Гехт.

Аналогичная практика действует по всей стране. «Большинство вузов работают в таком режиме, соблюдая все нормы и выполняя карантинные мероприятия, когда выявляются случаи ковида в образовательных учреждениях», - уточнила Ирина Альфредовна.

Для контроля за эпидемиологической ситуацией в высших учебных заведениях ректоры в постоянном режиме информируют областные власти о текущей ситуации и в случае ухудшения обстановки готовы оперативно (в течение двух дней) принять решение о дистанционном или удаленном обучении, а возможно, и о внеплановых каникулах.

«Мы общаемся с Александром Шестаковым (ректором Южно-Уральского госуниверситета - прим. ред.), который возглавляет совет ректоров, и сегодня только обсуждали эту тему. Пока остаемся работать в таком режиме», - добавила Ирина Гехт.