В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи

Южноуральский омбудсмен обратилась в прокуратуру, чтобы помочь многодетной семье

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко встала на защиту многодетной семьи из поселка Вишневогорск Каслинского района. Они живут в доме, который признан подлежащим сносу и расселению.

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратилась многодетная мать из Вишневогорска с жалобой на аварийное жилье. Из обращения следует, что дом, признан подлежащим сносу и расселению. В прошлом году произошло два пожара, в результате которых дом стал разрушаться.

«К сожалению, должностные лица, ответственные за обеспечение безопасных условий проживания, не всегда выполняют свои обязанности, и людям приходится жить в неблагоприятных условиях, рискуя своим здоровьем и подвергая опасности детей.

При этом никакие меры по расселению предприняты не были. Пришлось обратиться в Каслинскую городскую прокуратуру. Даже формирования манёвренного фонда пришлось добиваться через суд», - сообщила на своей странице в социальной сети Юлия Сударенко.

В ходе прокурорской проверки в администрации Вишневогорского поселения выявлен ряд нарушений требований жилищного законодательства.

На сегодняшний день, в интересах семьи направлено исковое заявление об обязании администрации Вишневогорского сельского поселения предоставить другое благоустроенное жилье по договору социального найма.