За громкую музыку ответят: водителей «шумных» автомобилей будут штрафовать

Любителей громкой музыки будут привлекать к административной ответственности и прекращать регистрацию их транспортных средств. Любая доработка акустики или штатной мультимедиа системы, а тем более вмешательство в электрическую сеть автомобиля теперь вне закона.

Водители «шумных» автомобилей, оборудованных громкими акустическими системами или прямоточными глушителями, доставляют большое неудобство жителям крупных городов, особенно в ночное время.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают: любая доработка акустики или штатной мультимедиа системы, а тем более вмешательство в электрическую сеть автомобиля незаконно.

«За незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, а именно административный штраф в размере 500 рублей. Кроме того, законодательство запрещает постановку на учёт автомобиля в том случае, если его конструкция не соответствует безопасности дорожного движения, а в случае обнаружения у зарегистрированного автомобиля такого нарушения, его государственный учет должен быть прекращен», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.



Одновременно автовладельцу такого транспортного средства выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения, в случае неисполнения которого, на основании статьи 19.3 Административного кодекса, гражданин привлекается судом к ответственности в виде штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей, либо аресту до 15 суток, либо обязательным работам от 40 до 120 часов.

Материалы в отношении такого водителя будут направляться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Государственный учет транспортного средства прекращается, государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся в соответствующие учеты утраченной специальной продукции.

Возобновление государственного учета транспортного средства осуществляется после устранения причин, явившихся основанием для прекращения регистрации, за владельцем транспортного средства, сведения о котором содержатся в государственном реестре транспортных средств, с проведением осмотра транспортного средства, оплатой государственной пошлины, выдачей новых государственных регистрационных знаков и регистрационных документов.