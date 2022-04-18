За неделю ковид оборвал жизни 38 южноуральцев

В Челябинской области за прошедшую неделю коронавирусная инфекция оборвала жизни 38 жителей, что меньше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 52 пациента с ковидом).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 819 южноуральцев, инфицированных коронавирусом. Из них семь тысяч 541 житель умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 218 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 8,1% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 237 инфицированных). При этом выздоровели и выписаны из больницы 213 человек, перенесших коронавирус.

Всего с начала пандемии переболело ковидом 325 тысячи 326 жителей, сумели справиться с болезнью 312 тысяч 178 пациентов

По состоянию на 18 апреля 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 четыре тысячи 287 человек.

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.