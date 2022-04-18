18.04.2022
Челябинск «окружат» арт-объекты на въездах
18.04.2022
В Челябинске приступили к восстановлению дорожной разметки
18.04.2022
За неделю ковид оборвал жизни 38 южноуральцев
18.04.2022
Жителей Сатки будут судить за убийство замдиректора нацпарка «Зюраткуль»
18.04.2022
Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников
18.04.2022
В Челябинске появится три новых пляжа
За неделю ковид оборвал жизни 38 южноуральцев
17.04.2022
За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро
15.04.2022
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
14.04.2022
За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро
13.04.2022
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом более 4,7 тысячи жителей
В Челябинске освятили кресты всех пяти куполов строящегося Христорождественского собора
17.04.2022
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022