За новогодние каникулы ковид оборвал жизни 269 южноуральцев

В Челябинской области за новогодние каникулы коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 269 южноуральцев.

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 573 жителя с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 303 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 249 случаев, что на 9,5% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 275 заболевших, снижение на 8,1%). С начала пандемии подтверждено 150 тысяч 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 232 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 262). Всего в регионе 140 тысяч 823 жителя сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение одна тысяча 935 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 945 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.