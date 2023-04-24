За объекты благоустройства 2024 года проголосовало более 60 тысяч челябинцев

За объекты благоустройства Челябинска 2024 года, которые претендуют на участие в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», проголосовало уже более 60-ти тысяч горожан.

Такую цифру сегодня, 24 апреля, на аппаратном совещании в мэрии назвал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля. Александр Астахов пригласил к участию в нем всех заинтересованных в преображении окружающего пространства жителей южноуральской столицы.

Также чиновник озвучил результаты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» этого года. На сегодняшний день объем выполненных работ на восьми общественных пространствах Челябинска составляет восемь процентов, на дворовых территориях – четыре процента.