24.04.2023
Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов
24.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Мотогонщики Челябинска стали призерами всероссийских состязаний
24.04.2023
В Челябинске начался ремонт путепроводу по Свердловскому тракту
24.04.2023
С 26 апреля ограничат движение транспорта в двух районах Челябинской области
24.04.2023
У границ «Зигальги» задержали мужчин с оружием
За объекты благоустройства 2024 года проголосовало более 60 тысяч челябинцев
18.04.2023
Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию
17.04.2023
С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны
15.04.2023
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
12.04.2023
Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023