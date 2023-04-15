Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства

Сегодня, 15 марта, в Челябинске стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2024 год.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 31 мая жители города смогут определить, какие новые общественные пространства появятся в нашем городе

Южноуральцев приглашают активно участвовать в жизни города - выбрать общественные территории и дизайн‑проекты благоустройства и следить за реализацией победивших проектов.

Проголосовать можно на сайте городской среды и выбрать объекты во всех семи районах.

Сделать свой выбор могут челябинцы старше 14 лет, имеющие учетную запись на портале Госуслуг.