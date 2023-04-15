15.04.2023
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
15.04.2023
Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было
14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
12.04.2023
Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех
10.04.2023
В этом году благоустройство в Челябинске стартовало гораздо раньше обычного
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
05.04.2023
В Челябинске благоустраивают новый участок пешеходной части Свободы
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023