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За следствие в полиции Златоуста снова будет отвечать дама в погонах

В Златоусте (Челябинская область) назначен новый начальник следственного отдела. Им стала подполковник юстиции Екатерина Клыкова из полиции Кусинского района.

Начальник отдела кадров главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области подполковник юстиции Сергей Савельев представил личному составу назначенную на должность заместителя начальника – начальника следственного отдела ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу подполковника юстиции Екатерину Клыкову. Она сменила на этой должности Татьяну Бунакову, которая ушла на заслуженный отдых по выслуге лет. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ОМВД по Златоусту.

В полиции Екатерина Клыкова с служит с 2001 года. С ноября 2005 года несет службу в следствии. Последние два года работала в должности заместителя начальника - начальника следственного отдела ОМВД России по Кусинскому муниципальному району.