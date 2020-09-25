За сутки две школы в Челябинской области закрылись на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за сутки закрылись на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) еще две школы – в Кусе и Увельском районе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ за прошедшие сутки закрылись Нагорненская средняя школа (Нагорный, Увельский район) и школа №1 Кусы.

«С 24 по 30 сентября школа закрыта на карантин по ОРВИ», - сообщают в школе №1 Кусы. В этот период учащиеся будут получать домашние задания в АИС «Сетевой город».

У некоторых ранее закрытых школ и классов карантин закончился. По данным минобрнауки, учащиеся двух школ с сегодняшнего дня вновь приступили к занятиям в обычном режиме: Обручевская школа в Кизильском районе и Балканская школа в Нагайбакском районе.

«Две школы ушли на карантин, две школы вернулись к обычному режиму. Поэтому общее число школ, закрытых на карантин в области остается прежним», - уточнила пресс-секретарь минобрнауки Светлана Платонова.

Таким образом, по состоянию на 25 сентября на карантин по ОРВИ закрыты 10 школ и 497 классов. Накануне на дистанционном обучении было 10 школ и 570 классов.

Приостановлен учебный процесс в школе №3 Южноуральска (с 22 по 26 сентября), в двух школах Кизильского района (Гранитная, Богдановская), двух школах Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), школе №13 Саткинского района, школе №6 в Южноуральске, Еманжелинской специальной (коррекционной) школе-интернате, школе №1 Кусы и Нагорненской школе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.