За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 788 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 2,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее темп прироста был 1,2%, двумя днями ранее – 0,8%). Среди заболевших 57 школьников (плюс 2,4%), на первое сентября – 25 учеников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 527 человек (днем ранее – 657). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – один).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 358 тысяч 163 человека, вылечились 338 тысяч 977 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 161 южноуралец, заболевший коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 882 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 13 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции девять тысяч 983 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – девять тысяч 724 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.