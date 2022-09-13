13.09.2022
Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район
13.09.2022
Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года
13.09.2022
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
Каждый седьмой челябинец выступает за ужесточение антиковидных мер
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022