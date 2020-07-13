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За сутки умерло 3 пациента с коронавирусом в Магнитогорске и Кунашаке

Общество
Сегодня, 13:03
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались три женщины из Магнитогорска и Кунашакского района. У всех ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 189 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Магнитогорске зарегистрирована смерть 71-летней и 70-летней женщин с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти первой – сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия, второй - сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая болезнь сердца. С начала пандемии в городе умерло 44 пациента с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Кунашакском районе умерла 85-летняя женщина. Причина смерти -атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни (ковид сопутствующий). Это второй случай смерти пациента с ковидом в муниципалитете. Всего в районе подтверждено 108 случаев коронавирусной инфекции.

В Челябинске с начала пандемии умерло 72 пациента с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Златоусте скончалось 15 пациентов с коронавирусом, Миассе - 12, Саткинском и Брединском районах – по пять, в Усть-Катаве, Верхнеуральском и Коркинском районах– по трое, в Ашинском, Карталинском, Кунашаксом и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Копейском, Красноармейском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 189 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 104 человека – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 13 июля в России скончалось 11 тысяч 335 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 514 случаев смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умерло 189 пациентов, в Свердловской области – 157, в Ханты-Мансийском автономном округе - 91, в Ямало-Ненецком автономном округе – 56, в Тюменской области – 19, в Курганской - 2.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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