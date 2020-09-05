За сутки умерло четыре человека с ковидом в Челябинске и Аше

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Аши и Челябинска. С начала пандемии умерло 390 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 67-летней женщины и 82-летнего мужчины с подтвержденным ковидом. Причина смерти пациентки – сердечно-легочная недостаточность и ожирение, пациента – атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Всего в городе зафиксировано 6 тысяч 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Аше умерли двое жителей с коронавирусом: 69-летняя женщина и 71-летний мужчина.Причина смерти пациентки - ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий, мужчины - ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь. Ковид был сопутствующим. Всего в Ашинском районе зарегистрировано 228 случаев коронавирусной инфекции, умерло четыре человека.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 390 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 108 человек умерли от ковидной пневмонии, 282 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро пятого сентября в России скончалось 17 тысяч 759 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 182 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 900. В Челябинской области умерло 390 жителей (плюс 4), в Свердловской области – 475 (плюс 5 за сутки), в Ханты-Мансийском автономном округе – 174 (плюс 2), в Ямало-Ненецком автономном округе – 93 (плюс 1), в Тюменской области – 31, в Курганской – 19 (плюс 1).