За сутки умерло два пациента с коронавирусом из Челябинска

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано два случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умерло 244 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть двух женщин 42 и 67 лет. Причина смерти первой женщины – ковидная пневмония, второй – сахарный диабет с множественными осложнениями, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, аорты, сосудов головного мозга, почечных артерий (ковид сопутствующий). Всего в муниципалитете умерло 96 пациентов с ковидом в возрасте от 24 до 98 лет. У 42 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске подтверждено 49 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 17- от ковидной пневмонии.

В Златоусте скончалось 16 пациентов с коронавирусом, Миассе - 15, в Саткинском районе – шесть, в Брединском и Кунашакском районах – по пять, в Верхнеуральске, Карталинском и Коркинском районах – по четыре пациента, в Кыштыме, Усть-Катаве, Ашинском районе– по трое, в Копейске, Троицке, Южноуральске, Еткульском, Октябрьском, Сосновском и Чебаркульском районах – по двое жителей.

В 14 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом. Это в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Карабаше, Пласте, Снежинске, Трехгорном, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Нагайбакском, Нязепетровском, Увельском и Чесменском районах.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 244 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 92 человека умерло от ковидной пневмонии, 152 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек маозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро 28 июля в России скончалось 13 тысяч 504 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 723 случая смерти пациентов с коронавирусом. В Челябинской области умер 244 жителя, в Свердловской области – 243, в Ханты-Мансийском автономном округе - 128, в Ямало-Ненецком автономном округе – 74, в Тюменской области – 25, в Курганской - 9.