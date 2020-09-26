За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Копейске, Челябинске и Троицке

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и три женщины из Копейска, Челябинска и Троицкого района. С начала пандемии умерло 467 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 52-летней женщины из Челябинска. Кроме того, в областном центре умерла 73-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз.

В Копейске зафиксирована смерть двух жителей с коронавирусом. Причиной смерти 72-летнего мужчины стали хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, 79-летней женщины - атеросклеротическая болезнь сердца, гипертрофия миокарда.

В Троицком районе скончался 62-летний мужчина. Причина смерти - гипертоническая болезнь, сердечно легочная недостаточность. Ковид был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 467 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 122 человека умерли от ковидной пневмонии, 345 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 26 сентября в России скончалось 20 тысяч 225 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 409 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 64. В Челябинской области умерло 467 жителей с коронавирусом (122 - от ковида), в Свердловской области – 592, в Ханты-Мансийском автономном округе – 185, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 30.