За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом в Сатке, Копейске и Челябинске

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались трое мужчин и две женщины из Копейска, Челябинска и Саткинского района. С начала пандемии умерло 472 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 63-летнего мужчины из Челябинска. Кроме того, в областном центре умерли 72-летний и 60-летний мужчины. Причина смерти первого пациента - постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, второго - первичный миелофиброз, крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз. Кодид был сопутствующим.

В Копейске зарегистрирована смерть 67-летней женщины с подтвержденным коронавирусом. Причина - диффузный кардиосклероз при стенозирующем атеросклерозе, гипертоническая болезнь.

В Саткинском районе скончалась 46-летняя женщина. Причина смерти - хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность. Ковид был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 472 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 123 человека умерли от ковидной пневмонии, 349 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 27 сентября в России скончалось 20 тысяч 324 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 415 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 66. В Челябинской области умерло 472 жителя с коронавирусом (123 - от ковида), в Свердловской области – 592, в Ханты-Мансийском автономном округе – 185, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 37, в Курганской – 30.