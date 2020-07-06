За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Усть-Катава

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались двое мужчин и одна женщина. У всех троих ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 165 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 79-летнего мужчины и 54-летней женщины. У первого причиной смерти стал постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность, у второй - гнойный менингит, септицемия. В том и другом случае ковид стал сопутствующим. Всего с момента пандемии в областном центре умерло 66 человек в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Накануне также зарегистрирован случай смерти пациентки с коронавирусом в Усть-Катаве. Скончалась 50-летняя женщина. Причина - сахарный диабет, острый инфаркт миокарда (ковид сопутствующий). Это второй с начала пандемии случай смерти пациента с коронавирусом в муниципалитете.

В Магнитогорске с начала пандемии в городе умерло 36 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 165 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 80 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).