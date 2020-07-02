За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Челябинске, Чесме и Магнитогорске

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались двое женщин и один мужчина. У всех троих причиной смерти стали сопутствующие заболевания, ковид стал сопутствующим. С начала пандемии умерло 153 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирован смерть 58-летнего мужчины. Причина - острый лейкоз (ковид сопутствующий). Всего с момента пандемии в областном центре умерло 59 человек в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске накануне зарегистрирована смерть 53-летней женщина. Причина - хроническая обструктивная болезнь лёгких, ишемическая кардиомиопатия (ковид сопутствующий). Всего с начала пандемии в городе умерло 36 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Чесменском районе накануне зафиксирована смерть 79-летней женщины. Причина - сахарный диабет, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий).

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 153 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 68 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро второго июля в России скончалось 9 тысяч 683 пациента с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 378 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –153 (в том числе 85– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 107, в Ханты-Мансийском автономном округе - 59, в Ямало-Ненецком автономном округе – 40, в Тюменской области – 18, в Курганской - 1.