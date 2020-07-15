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За сутки в Челябинской области добавилось 135 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что показателя предыдущего дня (было 136). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 15 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 646 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 97 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 65, 73 и 130. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 6 тысяч 88 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 195 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 86 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 109 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 321 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 286). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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