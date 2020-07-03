За сутки в Челябинской области подтверждено 134 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 134 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что практически соответствует показателю предшествующего дня. Тенденция снижения показателя заболеваемости сохраняется. Суточное число выздоровевших почти аналогично числу новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, третьего июля, в регионе подтверждено 7 тысяч 993 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 133 выздоровевших пациента с коронавирусом. Ранее выздоровело 65, 164 и 157. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 577 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 156 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 71 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона чуть сократилось. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 218 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 220). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.