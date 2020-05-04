За сутки в Челябинской области подтверждено 87 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 31 случай больше, чем сутки назад. Это новый суточный антирекорд в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро понедельника, четвертого мая, в регионе подтверждено 874 случая коронавируса.

К настоящему моменту 96 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 22). Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией, у троих была ковидная пневмония, у пятерых - онкологическое заболевание и сопутствующим коронавирус.

В больницах продолжает лечение 673 человека. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах и получают все необходимое лечение.