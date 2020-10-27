За сутки в Челябинской области умерло семь пациентов с ковидом, в России - 320

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались четверо женщин и трое мужчин из Челябинска и Кусинского района. Одна женщина умерла от ковидной пневмонии, остальные – от иных заболеваний, а коронавирус был сопутствующим. С начала пандемии умерло 618 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске скончались шесть человек, у которых был подтвержден коронавирус. Причиной смерти 74-летней женщины стала пневмония, вызванная коронавирусом, 58-летней женщины - легочно-сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 62-летней женщины - злокачественное новообразование, 64-летнего мужчины - сахарный диабет и гипертоническая болезнь, 68-летнего мужчины - сахарный диабет и атеросклероз коронарных артерий, 85-летнего мужчины - гипертоническая болезнь и лёгочно-сердечная недостаточность.

В Кусинском районе зарегистрирована смерть 88-летней женщины. Причина - цирроз печени, атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 618 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 157 человек умерли от ковидной пневмонии, 461 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 27 октября в России скончалось 26 тысяч 589 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 320 умерших, накануне скончалось 219 человек). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 873 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 412. В Челябинской области умерли 618 жителей с коронавирусом (157 - от ковида, плюс один за сутки), в Свердловской области – 748 (плюс 5), в Ханты-Мансийском автономном округе – 232 (плюс 3), в Ямало-Ненецком автономном округе – 130 (плюс 3), в Курганской – 83 (плюс 2), в Тюменской области – 62 (плюс 2).