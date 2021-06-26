За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида

В Челябинской области накануне лабораторно подтверждено 149 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 5,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 141 случай, прирост был – 9,3%). За весь период пандемии зарегистрировано 65 тысяч 567 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 125 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 113). С начала пандемии 60 тысяч 417 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть шести человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семеро). Причина смерти пяти пациентов - ковидная пневмония, одного – иные заболевания.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 981 жителя. Из них одна тысяча 763 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 218 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 127 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 109 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.