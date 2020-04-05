За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 4 условно положительных
За сутки в Челябинской области зарегистрировано еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и четыре условно подтвержденных случая.
Об этом сообщает минздрав области.
Таким образом, на сегодня подтверждено 27 случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.
Кроме того, в области зарегистрировано пять случаев с условно положительными результатами на COVID-19, в том числе за последние сутки выявлено четыре случая. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».
Выписано к настоящему моменту четверо человек: один в Миассе (первый завозной случай), один – в Магнитогорске (80-летняя женщина заразилась от приехавших из-за границы челябинских родственников) и двое – в Челябинске.
«В больницах остаются 23 заболевших, в том числе 11 человек в Челябинске, пятеро - в Кизильском районе, по два – в Бредах, Магнитогорске и Верхнеуральском районе, один - в Златоусте.
Пневмония подтверждена у четырех заболевших коронавирусом (два – в Верхнеуральском районе, по одному в Бредах и Челябинске).
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