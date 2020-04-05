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За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 4 условно положительных

Общество
Сегодня, 13:06
Автор: 
Олеся Денисова

За сутки в Челябинской области зарегистрировано еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и четыре условно подтвержденных случая.

Об этом сообщает минздрав области.

Таким образом, на сегодня подтверждено 27 случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Кроме того, в области зарегистрировано пять случаев с условно положительными результатами на COVID-19, в том числе за последние сутки выявлено четыре случая. Эти пациенты находятся под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Выписано к настоящему моменту четверо человек: один в Миассе (первый завозной случай), один – в Магнитогорске (80-летняя женщина заразилась от приехавших из-за границы челябинских родственников) и двое – в Челябинске.

«В больницах остаются 23 заболевших, в том числе 11 человек в Челябинске, пятеро - в Кизильском районе, по два – в Бредах, Магнитогорске и Верхнеуральском районе, один - в Златоусте.

Пневмония подтверждена у четырех заболевших коронавирусом (два – в Верхнеуральском районе, по одному в Бредах и Челябинске).

Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

Для южноуральцев на карантине организована служба психологической помощи. Обращаться за помощью можно круглосуточно по телефону 8351-269-77-77.

Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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