За сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса, в УрФО - 4

За последние сутки в России официально подтверждено 658 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 14 регионах, что на 76 случаев меньше, чем сутки назад (в течение предыдущих двух суток число случаев сокращалось - на 19 случаев и на 175 случаев соответственно, в предшествовавшие им сутки был прирост в 1,75 раза).

В Москве за сутки зарегистрировано 536 новых случаев, что на 102 случая больше, чем сутки назад. Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет, 78 людей - старше 65 лет, 19 - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Челябинской области (плюс один), в Ханты-Мансийском автономном округе (трое). Прирост за сутки четыре случая.

По состоянию на утро 5 апреля в мире подтверждено 1 миллион 196 тысяч 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 8,8%, до этого был – 84%). Из них 1 миллион 113 тысяч 91 случай зарегистрировано в 176 странах мира, в Китае - 82 тысячи 930.

В Российской Федерации зарегистрировано 5 тысяч 389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах (за сутки добавился еще один регион), в том числе в Москве – 3 тысячи 893 случая. Выписаны по выздоровлению за весь период по России 355 человека (плюс 22 за сутки), в Москве – 194 человека.

В УрФО официально подтверждено 111 случаев: в Свердловской области – 40 человек (за сутки регион спустился с шестого на седьмое место в стране по числу заболевших), в Челябинской области - 27 случаев (за сутки регион вновь спустился с 10-го на 12-е место в списке по стране), в Ханты-Мансийском автономном округе – 19, Ямало-Ненецком автономном округе – 12, в Тюменской области – 11, в Курганской области – двое.

Коронавирус унес жизни 45 человек (за сутки умерло двое), в том числе в Москве – 29, в Санкт-Петербурге, Московской и Псковской областях, Республике Коми, Пермском крае – по два случая, в Пензенской, Оренбургской, Костромской и Владимирской областях, в Чеченской Республике, Приморском крае – по одному.