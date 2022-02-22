За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено три тысячи 408 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 8,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – три тысячи 719 заболевших и спад на 2,3%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 255 школьников, что на 2% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 260 учеников).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 265 тысяч 389 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 4985 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 4979). Всего в регионе 213 тысяч 853 жителя сумели победить коварную болезнь.

За сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 21 жителя, что больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (на предшествовавшей прошедшей неделе умерло 19 человек).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 116 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 838 человек умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 21 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 44 тысячи 976 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 46 тысяч 255 жителей). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.