За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 52 новых случая коронавирусной инфекции, что на 1,9% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее заболело 49 человек, неделю назад – 23 человека). Среди заболевших четверо школьников, этот показатель растет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 55 человек, а днем ранее - 39 человек.

Накануне умер один пациент с коронавирусной инфекцией, как и днем ранее.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 962 человека, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 863 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 480 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 201 житель и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 17 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 572 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 576 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.