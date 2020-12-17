В 2021 году в Магнитогорске запустят мусоросортировочный комплекс и новый полигон

В Магнитогорске планируют сократить выбросы на 27 тысяч тонн в год

Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году

Забота губернатора: Златоуст благодарит Алексея Текслера за новые трамваи для горожан

Златоуст (Челябинская область) сегодня, 17-го декабря, получил пять новых трамваев. Городские власти очень благодарны за это главе региона Алексею Текслеру, по распоряжению которого из областного бюджета было выделено 50 миллионов рублей – на условиях софинансирования.

За поддержкой к губернатору обратился глава Златоуста Максим Пекарский. Просьба градоначальника об обновлении общественного транспорта была услышана – и теперь жители муниципалитета будут передвигаться по городу на новеньких и весьма симпатичных трамваях, два из которых доставили из Ижевска, три – из Екатеринбурга.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, ижевские трамваи уже завтра, 18-го декабря, начнут проходить обкатку. Если испытания окажутся успешными, то общественный электротранспорт в этот же день выйдет на линию.

Своего часа техника дожидается в трамвайном депо, куда транспортные средства были доставлены около трех часов назад.

По словам Алексея Коновалова, новые трамваи – довольно высокого класса, они более экономичны в использовании и более комфортабельны, чем их предшественники.

Напомним, буквально в этот вторник, 15-го декабря, на презентации автобусов большого класса на газомоторном топливе, приобретенных для Челябинска, Алексей Текслер подчеркнул, что, несмотря на все существующие сегодня сложности, региональным властям удалось-таки продолжить программу обновления общественного транспорта в регионе. И Златоуст стал одним из муниципалитетов-счастливчиков.