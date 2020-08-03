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«Заповедные степи Аркаима» получили признание на федеральном уровне

Общество
Сегодня, 16:54
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Проект из Челябинской области «Заповедные степи Аркаима» стал победителем одного из конкурсов Фонда президентских грантов. Размер полученного гранта превысил один миллион 300 тысяч рублей.

Заповедник «Аркаим» - это музейный комплекс с археологическими и природными памятниками под открытым небом, расположенный на юге Челябинской области. Руководитель проекта-победителя Мария Макурова проработала здесь 16 лет.

«В заповеднике особая атмосфера загадочности. Просто поразительно, как под степной травой открываются городища, некрополи и удивительные артефакты прошлого. В Аркаиме я чувствую себя частью огромной непознанной природы и частью загадочного исторического процесса. Мне все время хочется, чтобы эту сопричастность смогли ощутить и другие люди», - рассказала Мария Макурова.

В этом году челябинская «Ассоциация развития туризма» открыла в заповеднике новую экологическую тропу «Аркаимская долина». Она состоит из 16 тематических остановок, повествующих о ландшафте, растительности, памятниках заповедника.

Маршрут проходит мимо укрепленного поселения - места, которое воссоздает условия жизни здесь на рубеже третьего и второго тысячелетий до нашей эры. Также на тропе расположен арт-объект «Сайгак-парк» с фигурами животных, когда-то обитавших в этих местах. 

По данным команды проекта, каждый год, в период с мая по сентябрь, в «Аркаим» приезжают не менее 25-ти тысяч туристов со всего мира. Они плохо информированы о навигации по территории и правилах экологического поведения.

Новая тропа и мероприятия проекта (публичные лекции ученых, очистка русла реки и территории) позволят повысить экологическую культуру путешественников и жителей близлежащих населенных пунктов.

 

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