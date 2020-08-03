«Заповедные степи Аркаима» получили признание на федеральном уровне
Проект из Челябинской области «Заповедные степи Аркаима» стал победителем одного из конкурсов Фонда президентских грантов. Размер полученного гранта превысил один миллион 300 тысяч рублей.
Заповедник «Аркаим» - это музейный комплекс с археологическими и природными памятниками под открытым небом, расположенный на юге Челябинской области. Руководитель проекта-победителя Мария Макурова проработала здесь 16 лет.
«В заповеднике особая атмосфера загадочности. Просто поразительно, как под степной травой открываются городища, некрополи и удивительные артефакты прошлого. В Аркаиме я чувствую себя частью огромной непознанной природы и частью загадочного исторического процесса. Мне все время хочется, чтобы эту сопричастность смогли ощутить и другие люди», - рассказала Мария Макурова.
В этом году челябинская «Ассоциация развития туризма» открыла в заповеднике новую экологическую тропу «Аркаимская долина». Она состоит из 16 тематических остановок, повествующих о ландшафте, растительности, памятниках заповедника.
Маршрут проходит мимо укрепленного поселения - места, которое воссоздает условия жизни здесь на рубеже третьего и второго тысячелетий до нашей эры. Также на тропе расположен арт-объект «Сайгак-парк» с фигурами животных, когда-то обитавших в этих местах.
По данным команды проекта, каждый год, в период с мая по сентябрь, в «Аркаим» приезжают не менее 25-ти тысяч туристов со всего мира. Они плохо информированы о навигации по территории и правилах экологического поведения.
Новая тропа и мероприятия проекта (публичные лекции ученых, очистка русла реки и территории) позволят повысить экологическую культуру путешественников и жителей близлежащих населенных пунктов.
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